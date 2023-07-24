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20:03, 24 июля 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы назвал слова Зеленского об Одессе истерическими воплями

Экс-советник Кучмы Соскин: слова Зеленского после ударов по Одессе — истерические вопли
СюжетРоссийские войска

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / Reuters

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по Одессе «истерическими воплями, вызывающими отвращение». Так он высказался в своем блоге на YouTube.

«Все его пафосные заявления об ответе за удары по Одессе… Зеленский, какое возмездие? Украинская ПВО ничего сделать не может, в стране нет никакого производства», — высказал мнение Соскин.

Он пояснил, что при Зеленском в стране не приняли мер по развитию военной промышленности, во многом из-за того, что на руководящие должности назначались некомпетентные люди. В итоге ВСУ несут огромные потери, добавил экс-советник Кучмы.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский не способен обеспечить безопасность страны. По его словам, это стало ясно после ударов со стороны России, последовавших за атакой на Крымский мост.

В ночь на 23 июля российские войска нанесли удары по объектам в Одессе и области, назвав их «ударами возмездия» после атаки на Крымский мост. Заявлялось, что на пораженных объектах находились иностранные наемники.

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    Антон Похиляк
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