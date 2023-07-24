Пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку выписали из больницы

Пострадавшую при атаке на Крымский мост 14-летнюю девочку выписали из больницы

Пострадавшую при атаке на Крымский мост 14-летнюю девочку выписали из больницы. Об этом РИА Новости сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

По словам Кузнецова, состояние пострадавшей уже оценивается как удовлетворительное.

Аналогичное сообщение ранее публиковал Telegram-канал «112».

Однако, по данным Mash, у подростка помимо механических травм был диагностирован и аутоиммунный тиреоидит, лечение которого якобы осложняется приемом выписанных психиатрами антидепрессантов.

Семья из двух взрослых и 14-летней девочки из Белгородской области пересекала Крымский мост в момент атаки на него надводных дронов Вооруженных сил Украины в понедельник, 17 июля. Школьница сидела на заднем сиденье и не была пристегнута. Из-за взрыва она вылетела в лобовое стекло головой и застряла. Родителей подростка спасти не удалось.