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20:41, 24 июля 2023Мир

В ООН прокомментировали гибель российского военкора Журавлева

Фархан Хак: ООН выступает против атаки, в результате которой погиб военкор Журавлев
Ростислав Журавлев

Ростислав Журавлев. Фото: РИА Новости

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что международная организация выступает против атаки, в результате которой погиб российский военный корреспондент Ростислав Журавлев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем против любых нападений на представителей прессы», — сказал Хак в ответ на просьбу прокомментировать происшествие.

Ранее гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство военкора.

22 июля стало известно о гибели Журавлева в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области.

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