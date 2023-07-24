В ООН прокомментировали гибель российского военкора Журавлева

Фархан Хак: ООН выступает против атаки, в результате которой погиб военкор Журавлев

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что международная организация выступает против атаки, в результате которой погиб российский военный корреспондент Ростислав Журавлев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем против любых нападений на представителей прессы», — сказал Хак в ответ на просьбу прокомментировать происшествие.

Ранее гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство военкора.

22 июля стало известно о гибели Журавлева в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области.