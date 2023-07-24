ЮНЕСКО осудило убийство российского журналиста украинскими военными

ЮНЕСКО осудило убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в Запорожской области

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.

Она заявила, что сожалеет о гибели журналиста, и призвала расследовать обстоятельства трагедии. «Журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены», — говорится в заявлении. Также она попросила соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов.

22 июля стало известно о гибели Журавлева в результате обстрела со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сообщалось, что группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области.

Также ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Позже временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что Журавлев погиб при обстреле Вооруженными силами Украины гражданской машины.