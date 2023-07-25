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16:20, 25 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье назвали минные поля вокруг ЗАЭС гарантией недопущения ее захвата

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов назвал минные поля у ЗАЭС гарантией ее безопасности

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Минные поля вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются гарантией недопущения ее захвата украинскими войсками. Об этом заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, минные поля на берегу Днепра, бывшего Каховского водохранилища — общеизвестный факт. «Минные поля за пределами атомной станции — это вынужденная мера и как раз гарантия, что киевский режим не сможет реализовать свои преступные замыслы по ядерной провокации и захвату Запорожской АЭС», — сказал Рогов.

Он также отметил, что риска разлета мин для станции нет, и это подтверждают эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако из-за связей с западными элитами специалисты МАГАТЭ не могут раскрыть всю правду, считает Рогов.

Ранее эксперты организации нашли на периферии территории ЗАЭС противопехотные мины направленного действия. При этом даже в случае детонации они не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности, сообщили в МАГАТЭ.

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    Алевтина Запольская
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