В МАГАТЭ рассказали о найденных рядом с ЗАЭС минах

Эксперты МАГАТЭ нашли противопехотные мины рядом с ЗАЭС, которые не угрожают безопасности

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нашли на периферии территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) противопехотные мины направленного действия. Они даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности, сообщили в МАГАТЭ, пишет РИА Новости.

Во время осмотра специалисты увидели несколько мин, которые находятся в буферной зоне: между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта. Эксперты также пояснили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к ним никто не имеет доступа.

«МАГАТЭ было осведомлено о предыдущей установке мин за пределами периметра объекта, а также в некоторых местах внутри. Наша команда обсудила это конкретное обнаружение со станцией, и им сказали, что это военное решение», — отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Однако, по его словам, наличие взрывчатых веществ не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ. Наличие мин создает «дополнительное психологическое давление на персонал станции». Гросси подчеркнул, что команда экспертов продолжит взаимодействие со станцией.

21 июля Гросси рассказал, что эксперты МАГАТЭ так и не получили доступ на крышу реакторов Запорожской атомной электростанции для проверки на наличие взрывчатых веществ.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской атомной электростанции на конец июля. По его словам, это время определено украинской стороной как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища.

