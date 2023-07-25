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17:11, 25 июля 2023Путешествия

Отправленное стюардессе по AirDrop сообщение сорвало пассажирский рейс на Гавайи

Mirror: рейс Southwest Airlines на Гавайи был сорван из-за сообщения по AirDrop о бомбе

Фото: Nyker / Shutterstock / Fotodom

Сообщение о бомбе на борту, отправленное стюардессе по AirDrop, сорвало пассажирский рейс на Гавайи. Подробностями истории поделился британский таблоид The Mirror.

Уточняется, что самолету авиакомпании Southwest Airlines из Лас-Вегаса на остров Мауи (Гавайские острова) пришлось совершить вынужденную посадку в городе Окленд в Калифорнии из-за того, что неизвестный пассажир отправил по AirDrop бортпроводнице угрозу.

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Одна из пассажирок лайнера, 38-летняя Валери Малучник (Valerie Maluchnik), рассказала изданию, что стюардесса начала кричать: «Уберите меня к черту с этого рейса!». Из-за этого у путешественницы началась паника и обострилось посттравматическое расстройство.

Когда самолет наконец приземлился в Окленде, пассажиров попросили оставаться на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности, потому что они находились на взлетно-посадочной полосе. По словам Малучник, их продержали в самолете около получаса.

Затем на борт поднялся полицейский и сообщил, что туристам надо взять документы, выйти из самолета и повторно пройти проверку безопасности. Тем временем стражи порядка с собаками тщательно осмотрели багаж.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения заявил о бомбе на борту самолета и угодил в полицию. В результате мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Рейс отложили почти на три часа. Никакой взрывчатки в ручной клади россиянина обнаружено не было.

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    Марина Черняк
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