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18:30, 25 июля 2023Россия

В Госдуме не согласились с идеей повышения призывного возраста до 50 лет

Депутат Останина заявила, что военная служба после 30 лет может быть только добровольной

Фото: Игорь Руссак / Коммерсантъ

Повышать максимальный призывной возраст в России до 40 или 50 лет нет смысла, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила идею депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева поднять планку до таких пределов.

«Что касается повышения до 40, 50 или 60 лет — это добровольно. У нас есть такая категория добровольцев. Хоть в 70 лет, если тебе будет позволять здоровье. Пожалуйста, но добровольно», — сказала депутат.

Это не должно быть обязательным призывом. Сейчас в 40, 50 и 60 лет уже далеко не те физические качества, как правило, организм изнашивается

Нина Останинадепутат Госдумы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с газетой «Ведомости» заявил, что призывной возраст в России следует поднять до 40 или 50 лет. «Служить в армии в России должны все. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому "далеко за" — и неплохо, надо сказать, справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов», — считает парламентарий.

Идею ранее раскритиковали в Совете по правам человека (СПЧ). В организации назвали предложение формой пиара.

15 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет вместо 27. Нижний порог также планировали повысить до 21 года, но он остался прежним — 18 лет.

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    Варвара Кошечкина
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