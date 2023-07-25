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14:19, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала раскрыла секрет крепкого брака

Ведущая Жанна Бадоева: чтобы отношения в браке были крепкими, нужно уметь договариваться

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева раскрыла секрет крепкого брака. Рекомендации для тех, кто хочет иметь гармоничные отношения, она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Чтобы отношения были гармоничными и крепкими, нужно уметь разговаривать и договариваться», — дала совет телеведущая. Бадоева отметила, что супругам важно говорить в том числе и на неудобные темы, причем делать это следует тактично и мягко, чтобы не обидеть партнера.

По ее словам, беседу лучше всего вести не в спешке или в плохом настроении, а в спокойной атмосфере и подходящем для общения настроении. «Поймите, что вы именно хотите донести, для чего вообще весь разговор. Говорите о своих переживаниях и желаниях, а не стройте общение через претензии», — добавила Бадоева.

Ранее ведущая передачи «Жизнь других» призналась, что ей бывает иногда нелегко работать с мужем, продюсером Василием Мельничиным. Бадоева описала работу с супругом словами «иногда хочется орать».

Бадоева и Мельничин поженились в 2014 году. Супруги проживают вместе в Италии.

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    Евгения Наумова
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