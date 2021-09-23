Ведущая Первого канала описала работу с мужем словами «иногда хочется орать»

Телеведущая Жанна Бадоева призналась, что иногда ей бывает нелегко работать с мужем

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева описала работу с мужем-продюсером Василием Мельничином. В посте, опубликованном в Instagram, она призналась, что иногда ей бывает нелегко все время быть бок о бок с супругом.

По словам телеведущей, раньше она думала, что работать с мужем в одном проекте — это ад. «Но сегодня мы постоянно вместе! Бывает нелегко, но, как выяснилось, это еще и сплачивает нас, и поддержка серьезная и понимание... Хотя, признаюсь, иногда хочется орать, но в остальном прекрасно!» — написала она.

Ранее Бадоева опубликовала пост, в котором порассуждала о расставании, после чего подписчики решили, что она разводится с мужем. Телеведущая попросила не воспринимать ее слова буквально, подчеркнув, что проблем в браке у нее нет.

До этого она назвала главный минус работы с мужем. Бадоева рассказала, что при работе над одной программой им обоим «не хватает ресурсов» для того, чтобы пожалеть и поддержать друг друга после тяжелого дня.

Бадоева и Мельничин поженились в 2014 году. Супруги проживают вместе в Италии.