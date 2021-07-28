Ведущая Первого канала ответила на слухи о разводе

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева ответила на слухи о расставании с мужем, продюсером Василием Мельничином. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость призвала друзей и поклонников не принимать буквально ее недавние рассуждения о разводе. По словам Бадоевой, пост, из-за которого подписчики решили, что она расстается с мужем, был цитатой из ее старого интервью.

Телеведущая заверила, что не собирается расходиться с супругом. Бадоева добавила, что для нее остается загадкой, почему пользователи сети сделали такие выводы. «Давайте попробуем ее разгадать вместе? Почему большинство из вас так отреагировало?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Пользовательница с ником imalanina предположила, что «многие люди хотят видеть то, чего нет». «Искренней радости мало, а вот что-то негативное цепляет сразу, и это начинают раскручивать», — заявила она. С ней согласилась подписчица sofia.abroad. «Зрители жаждут хлеба и зрелищ», — отметила она.

Поводом для слухов стал опубликованный три дня назад пост в Instagram, в котором Бадоева поделилась мыслями о расставании. «Я всегда говорю, что развод — это повод, чтобы люди начали жить своей жизнью, не тая обиды и забыв о разочарованиях», — написала тогда знаменитость.

Ранее ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале назвала главный минус работы с мужем. Бадоева призналась, что после тяжелого дня ей и ее супругу «не хватает ресурсов», чтобы пожалеть и поддержать друг друга.