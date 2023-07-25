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21:06, 25 июля 2023Из жизни

Семья невесты избила жениха из-за лысины

В Индии жениха избили за попытку скрыть лысину от невесты

Кадр: @sirajnoorani

В Индии семья невесты устроила драку из-за парика жениха. Об этом сообщает ABP Live.

Родственники невесты избили жениха, который пытался скрыть свою лысину. Драка произошла прямо во время церемонии.

На видео, снятом во время свадьбы, заподозривший неладное родственник невесты внезапно срывает с мужчины парик. После этого шокированные ложью родные женщины начинают обзывать жениха и бросаются на него с кулаками. Мужчина в ответ только прикрывает голову руками.

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Несмотря на просьбы жениха простить его, семья невесты обратилась за помощью к деревенским властям. Помимо лысины, конфликт вызвало еще и то, что мужчина, как оказалось, уже состоял в браке. Согласно информации СМИ, разбирательство завершилось без вмешательства полиции.

Ранее сообщалось, что уроженка Индии из Великобритании узнала о двоеженстве мужа и подала в суд на вторую жену. Тайная жена, в свою очередь, заявила, что не знала о первом браке мужчины.

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    Антонина Черташ
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