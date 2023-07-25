В России отреагировали на планы Украины продолжать атаки на Крымский мост

Сенатор Джабаров назвал блефом планы Украины продолжать атаки Крымского моста

Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о планах Киева продолжать атаковать Крымский мост похоже на блеф. Так на слова политика в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я не очень понимаю, как снижается обороноспособность России, если будет нанесение удара по Крымскому мосту, который не используется в военных целях для транспортировки военных грузов. Это абсолютно нейтральный объект, который используется для перевозки людей, которые едут на отдых в Крым, как правило. Я думаю, это блеф Резникова», — сказал он.

Сенатор добавил, что Москва готова к любым действиям Киева.

Мы принимаем во внимание все эти выпады украинских властей и будем наносить удары, которые будут сокрушать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в итоге приведут к решению тех задач, которые были поставлены для специальной военной операции Владимир Джабаров российский сенатор

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что ВСУ продолжать наносить удары по переправе через Керченский пролив и территории Крымского полуострова. Он утверждает, что так Киев пытается помешать России снабжать своих военных техникой и боеприпасами.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Крымский мост уже не используется в военных целях. По его словам, это исключительно гражданский объект.

После начала специальной военной операции (СВО) сооружение уже дважды атаковали. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик, а в июле 2023 года конструкцию атаковали два беспилотных катера. В обоих случаях несколько пролетов были повреждены.