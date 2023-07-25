В России захотели развязать руки коллекторам

«Ъ»: в Госдуме рассматривают поправки, облегчающие общение коллекторов с должниками

В Госдуме вскоре состоится второе чтение поправок, облегчающих взаимодействие коллекторов с должниками, узнал «Коммерсантъ». Юристы предупреждают, что меры ограничат права должников и развяжут руки взыскателям.

Поправки посвящены регулированию процесса взаимодействия коллекторов с заемщиками. В частности, несколько взаимосвязанных сообщений, полученных должником, предлагается считать одним сообщением, а обмен сообщениями с должником в течение дня — одним взаимодействием.

Кроме того, авторы документа считают правильным разрешить коллекторами и другим участникам рынка взыскания отправлять письменную корреспонденцию, а не только почтовые отправления, а также общаться с должником через «Госуслуги». При этом взыскателей хотят наделить правом не называть собственную фамилию во время коммуникации, а использовать вместо нее код.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин заявляет, что такие нововведения во многом «сводят к нулю» все усилия, направленные на защиту прав должников и предотвращение злоупотреблений со стороны коллекторов.

Например, отмечает юрист, поправки позволят игнорировать установленные лимиты по количеству контактов с должником. А с возможностью отправлять письменную корреспонденцию взыскатели начнут «спамить» заемщиков, так как такой способ коммуникации гораздо дешевле почтовых отправлений, а доставка корреспонденции никак не регистрируется.

Федюкин также прокомментировал понятие «состоявшееся непосредственное взаимодействие», которое вводится новым документом. Как указано в законопроекте, оно может происходить с помощью встреч, телефона или робота и считается состоявшимся, только если до должника удалось донести всю определенную законом информацию. По мнению юриста, если такое понятие закрепят в законе, это будет означать возврат к практике автодозвона и закидывания должника сообщениями».

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает лишение свободы на 10 лет для коллекторов за применение к должнику насилия и угрозу его применения. Под определение насилия или угроз подпадают, например, угроза уничтожить или повредить имущество, а также угроза распространить о должнике или его близких заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство.