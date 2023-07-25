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20:42, 25 июля 2023Мир

В России оценили планы по вывозу украинского зерна через порты стран Балтии

Депутат Чепа: Европе выгодно вывозить украинское зерно через страны Балтии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европе выгодно вывозить украинское зерно через порты стран Балтии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Альтернативный маршрут перевозки сельскохозяйственных товаров с территории Украины он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Украина давно продала и заложила свои деньги европейским компаниям за те кредиты, которые она получает. Поэтому Европа все равно заинтересована в получении этого зерна, которое не наполняет нужды бедных стран, а ложится в закрома и ждет своего часа, когда цена на зерно поднимется, чтобы европейские компании могли каким-то образом закрывать свои вложения и получать свою прибыль», — сказал депутат.

Дальнейшая судьба этой зерновой сделки остается под большим вопросом

Алексей Чепадепутат Госдумы

25 июля представитель Еврокомиссии Адальберт Янц рассказал, что Киев предложил вывозить зерно из зоны боевых действий через страны Балтии. «Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными», — отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Балтии имеют суверенное право экспортировать через свои порты украинское зерно. Также он отметил, что сейчас возобновление соглашения для Москвы невозможно.

17 июля Россия приостановила участие в зерновой сделке, которая позволяла безопасно экспортировать украинское продовольствие морским путем, и отозвала гарантии безопасности судоходства. В Кремле объяснили это тем, что условия участия Москвы не соблюдаются.

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    Варвара Кошечкина
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