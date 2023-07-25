Песков заявил о праве балтийских стран использовать порты для украинского зерна

Песков: балтийские страны имеют право использовать порты для экспорта украинского зерна

Балтийские страны имеют суверенное право использовать свои порты для экспорта украинского зерна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать. Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях», — сказал он. Песков также отметил, что важно не использовать эти каналы в целях террористических нападений на российскую территорию.

Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал создать «маршруты солидарности» — альтернативные сухопутные и речные транспортные пути для доставки украинского зерна в Европу в связи с выходом России из зерновой сделки.

25 июля замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что переговоры по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведутся. По его словам, большая часть вывозимого с Украины зерна является фуражным и кормовым, поэтому реализация договоренности не может иметь отношение к борьбе с голодом.