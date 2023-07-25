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13:03, 25 июля 2023Мир

В Германии призвали найти альтернативные пути для доставки украинского зерна

Министр сельского хозяйства ФРГ: надо найти альтернативные пути для украинского зерна

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Для доставки украинского зерна в Европу надо создать «маршруты солидарности» — альтернативные сухопутные и речные транспортные пути в связи с выходом России из зерновой сделки. Об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, пишет РИА Новости.

По словам министр, он рассчитывает, что Европейская комиссия сможет обеспечить экспорт украинского зерна в Европу. Оздемир сказал об этом на Совета Евросоюза по сельскому хозяйству и рыболовству.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся. По его словам, это сделано «с учетом того опыта имплементации стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год».

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что российские власти активно прорабатывают новую схему поставок зерна в африканские государства. Согласно плану, основная роль в доставке нуждающимся странам должна достаться Турции.

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    Александр Слабиев
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