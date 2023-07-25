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14:32, 25 июля 2023Россия

В Госдуме захотели денонсировать соглашение в рамках партнерской программы НАТО

В Госдуму внесли проект о денонсации соглашения о статусе сил в рамках программы НАТО

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутаты Госдумы от партии КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым захотели денонсировать соглашение о статусе сил в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира». Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента во вторник, 25 июля, следует из информации на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из пояснительной записки, соглашение между странами НАТО и не входящими в альянс государствами о статусе их сил от 19 июня 1995 года было подписано от имени России в Вильнюсе 21 апреля 2005 года. Как объясняют авторы инициативы, денонсировать документ предлагается из-за резкого ухудшения международных отношений с участниками Североатлантического альянса.

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    Константин Лысяков
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