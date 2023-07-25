Госдума одобрила поправку о приостановке трудовых договоров участников СВО

Госдума одобрила поправку о приостановке срочных трудовых договоров участников СВО

Госдума России одобрила поправку, согласно которой срочный трудовой договор мобилизованных, а также добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), будет приостанавливаться. Об этом пишет РИА Новости.

«Вторая [поправка] как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта», — сказал глава комитета нижней палаты парламента по соцполитике Ярослав Нилов.