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13:07, 25 июля 2023Россия

Госдума одобрила поправку о приостановке трудовых договоров участников СВО

Госдума одобрила поправку о приостановке срочных трудовых договоров участников СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Госдума России одобрила поправку, согласно которой срочный трудовой договор мобилизованных, а также добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), будет приостанавливаться. Об этом пишет РИА Новости.

«Вторая [поправка] как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта», — сказал глава комитета нижней палаты парламента по соцполитике Ярослав Нилов.

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