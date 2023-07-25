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04:58, 25 июля 2023Наука и техника

В Windows 11 нашли настройки энергопотребления

BleepingComputer: в Windows 11 добавили настройки энергопотребления приложений

Фото: Luke Southern / Unsplash

Инженеры Microsoft добавили в Windows 11 функцию отчета об энергопотреблении в приложениях. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты медиа нашли новую функцию в актуальном обновлении 23H2. Возможность позволяет пользователю смотреть, сколько электроэнергии потребляет то или иное приложение. Опция доступна в разделе «Системные», подразделе «Заряд» и пункте «Использование батареи».

По словам авторов, в настройках системы можно увидеть страницу, на который генерируется отчет о потреблении энергии за последние 24 часа или 7 дней. Также здесь находится раздел «Использование батареи для каждого приложения», в котором можно посмотреть, сколько энергии расходует программа в активном состоянии и фоновом режиме.

Журналисты портала обратили внимание на раздел «Рекомендации по энергопотреблению», в которых система в автоматическом режиме может дать советы по использованию компьютера — например, снизить яркость экрана или установить настройки по переходу компьютера в спящий режим. По словам специалистов, новая особенность будет востребована среди пользователей ноутбуков.

Ранее журналисты портала PCWorld назвали способы повысить энергоэффективность персонального компьютера. По словам авторов, решающее значение имеет выбор блока питания и настройки энергосбережения.

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    Андрей Ставицкий
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