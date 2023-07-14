Названы способы повысить энергоэффективность ПК

PCWorld: выбор энергоэффективных комплектующих для ПК поможет снизить расходы на энергию

Журналисты портала PCWorld назвали способы повысить энергоэффективность персонального компьютера (ПК). Материал опубликован на сайте издания.

В первую очередь авторы рекомендовали пользователям собирать ПК из энергоэффективных комплектующих — процессоров, видеокарт, жестких дисков и прочих деталей. Большое значение имеет правильный выбор блока питания, который имеет высокий коэффициент полезного действия. Подобные блоки отличаются специальной маркировкой — 80 Plus Bronze, Silver, Gold или Platinum.

Также владельцам компьютеров посоветовали установить настройки энергосбережения. Для этого нужно открыть раздел «Электропитание» в Windows и установить время, по истечении которого ПК будет уходить в режим сна.

В материале говорится, что также стоит проверить систему охлаждения, чтобы она работала эффективно. Для этого специалисты рекомендовали снять защитных кожух корпуса и очистить компьютер от пыли и мелкого мусора. «Стремитесь делать это каждые шесть месяцев или чаще, если вы курите или у вас есть домашние животные рядом с вашим компьютером», — подчеркнули журналисты.

В конце июня ученые из Дании оценили ненадежность современных компьютеров. По словам специалистов, пользователи тратят от 10 до 20 процентов времени работы с ПК на исправление сбоев, поломок или неправильно работающих программ.