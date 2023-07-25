Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией

Депутат Госдумы Толстой заявил, что Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его словам, президент России Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства в отношении Турции и надеется, что партнеры Москвы сделают то же самое, однако турецкий лидер нарушил свои обязательства.

Депутат также прокомментировал позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО. По его словам, Россия не может относиться к этому положительно. «[Президент Украины Владимир] Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины», — сказал он.

Ранее турецкий лидер заявил, что завершение конфликта на Украине упростит вступление Киева в Североатлантический альянс. Также по итогам переговоров с президентом Украины Эрдоган отметил, что Киев имеет право стать членом НАТО.