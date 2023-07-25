Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:57, 25 июля 2023Россия

Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией

Депутат Госдумы Толстой заявил, что Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его словам, президент России Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства в отношении Турции и надеется, что партнеры Москвы сделают то же самое, однако турецкий лидер нарушил свои обязательства.

Депутат также прокомментировал позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО. По его словам, Россия не может относиться к этому положительно. «[Президент Украины Владимир] Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины», — сказал он.

Ранее турецкий лидер заявил, что завершение конфликта на Украине упростит вступление Киева в Североатлантический альянс. Также по итогам переговоров с президентом Украины Эрдоган отметил, что Киев имеет право стать членом НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией

    QIWI ограничила снятие наличных и вывод средств

    В Киеве рассказали о критическом состоянии мостов в городе

    В Минздраве перечислили рекомендованные препараты для экстренной контрацепции

    Костомаров встретился с детьми

    Илон Маск высмеял фильм «Барби»

    Перемещение солдат ВСУ на тракторном плуге в зоне СВО попало на видео

    В Турции создали первую ‎‎умную подводную мину большого радиуса действия

    Пушков раскритиковал реакцию США на убийство военкора Журавлева

    Зеленский высказался насчет проверок украинских военкомов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости