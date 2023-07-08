Эрдоган высказался о вступлении Украины в НАТО. Может ли Киев рассчитывать на поддержку Турции?

Президент Турции Эрдоган заявил, что Украина имеет право на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства сделал такое заявление после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Переговоры прошли в пятницу, 7 июля, в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, а также продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

Зерновая сделка

После переговоров с Зеленским турецкий лидер выразил надежду на продление зерновой сделки.

Политик также сообщил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно.

По его словам, власти думают, насколько продлить ее после 17 июля. Эрдоган предложил, чтобы сделка продлевалась минимум раз в три месяца, и продлить механизм на два года.

Президент Украины в свою очередь предложил создать разные коридоры по зерновой сделке.

Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры Владимир Зеленский Президент Украины

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не видят оснований для продления зерновой сделки. По его словам, Москва пока не объявляла о своем решении по возможному продлению черноморской инициативы. Он отметил, что об этом будет заявлено своевременно, время еще есть.

Песков подчеркнул, что у сторон сделки также остается время, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается России.

До сих пор эта часть не выполнена, и, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Также ранее стало известно, что генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан запланировала визит в Россию до истечения зерновой сделки 17 июля.

Переговоры по обмену пленными

Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией и Украиной по вопросу нового обмена военнопленными.

Сегодня мы на встрече с господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским выслушали украинскую сторону, ведем также переговоры с российской стороной Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Глава Турции сообщил, что обсуждал также эту тему с Путиным. По его словам, будет шанс обсудить ее лично во время визита российского лидера в Турцию, а также по телефону. Он назвал эту тему одной из приоритетных на повестке.

6 июля Министерство обороны РФ сообщило, что 45 российских военнослужащих удалось вернуть из плена. Всем освобожденным пообещали оказать необходимую медицинскую помощь. Кроме того, с военными будут работать психологи.

Факт обмена пленными также подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что в страну вернулись 45 украинских солдат.

В июне Песков призвал вести в тишине работу по обмену пленными между Россией и Украиной. Таким образом он прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев будет добиваться обмена 22 участников националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которых судят за попытку насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в ДНР.

Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Мир через переговоры

Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов стать посредником на переговорах по Украине.

Я себя посредником никогда не считал. Белоруссия, Россия, Украина находятся в одной лодке, на одном корабле. Если этого потребуют стороны — Россия и Украина, если они видят мою роль, я, конечно же, за это возьмусь, если они в этом не видят [необходимости], то этого не будет Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Также белорусский лидер предложил России и Украине начать мирные переговоры без предварительных условий. Он считает, что пока с Киевом можно говорить и достигать мирных соглашений, но такая возможность исчезнет после контрнаступления.

При этом Зеленский заявил, что Украина пойдет на переговоры с Россией, когда выйдет на свои международно признанные границы. Украинский лидер отметил, что линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — «не наши границы».

Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву Владимир Зеленский Президент Украины

Речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток Украины, но и Крым.