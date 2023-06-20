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13:32, 20 июня 2023Россия

В Кремле призвали вести в тишине работу по обмену пленными

Песков призвал вести в тишине работу по обмену пленными между Россией и Украиной

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал вести в тишине работу по обмену пленными между Россией и Украиной. Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев будет добиваться обмена 22 участников националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которых судят за попытку насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в Донецкой народной республике.

Песков подчеркнул, что деятельность в области обмена военнопленных достаточно чувствительна. «Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине», — сказал он.

До этого РИА Новости сообщало, что Киев распорядился при обменах в первую очередь возвращать офицеров «Азова». Это следовало из письма главы «Центра по восстановлению мира» минреинтеграции Украины Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.

Также украинская сторона выступила за отдачу приоритета при обмене офицерам управления действиями подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО.

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    Анна Щербакова
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