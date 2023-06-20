Киев предписал при обмене пленных в первую очередь возвращать «азовцев»

В Киеве предписали при обмене пленных в первую очередь возвращать бойцов «Азова»

В Киеве поделили своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян: в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Это следует из письма главы «Центра по восстановлению мира» минреинтеграции Украины Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

После бойцов Национальной гвардии Украины (куда входит «Азов») в письме приоритет отдается офицерам управления действиями подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО.

Третьими в списке значатся «лица рядового, сержантского и старшинского состава». В четвертую очередь — «лица офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава с другими ВУС», не имеющие ранений и травм, которые будут препятствовать дальнейшей военной службе.

Последними в списки на обмен военнопленных включены «лица офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава», с ранениями и травмами, которые будут препятствовать дальнейшей военной службе.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 6 июня первое заседание по уголовному делу участников бригады «Азов». Всего будут судить 24 человека. Им изменили статьи Уголовного кодекса (УК) Донецкой народной республики (ДНР) на статьи УК России. Это самый многочисленный процесс, который пройдет в военном суде.

В сентябре 2022 года Генеральная прокуратура ДНР передала материалы в суд для рассмотрения по существу. «Азовцев» обвиняют в организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также насильственном захвате власти.