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09:44, 26 мая 2023Силовые структуры

Назначена дата суда над 24 участниками «Азова»

Военный суд в Ростове-на-Дону 6 июня начнет слушания по делу 24 участников бригады «Азов»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 6 июня первое заседание по уголовному делу участников бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Дату назвали «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Всего будут судить 24 человека. Им изменили статьи Уголовного кодекса (УК) Донецкой народной республики на статьи УК России. Это самый многочисленный процесс, который пройдет в военном суде, отметили в пресс-службе. Помимо обвиняемых в зале судебного заседания должны разместиться их адвокаты и переводчики. Таким образом, число участников слушаний может превысить 60.

В сентябре 2022 года Генеральная прокуратура ДНР передала материалы в суд для рассмотрения по существу. «Азовцев» обвиняют в организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также насильственном захвате власти.

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Любовь Ширижик
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