Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:06, 8 июля 2023Бывший СССР

Зеленский понадеялся на разные коридоры по зерновой сделке

Президент Украины Зеленский понадеялся на «разные коридоры» по зерновой сделке
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на «разные коридоры» по зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский лидер заявил об этом после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли в пятницу, 7 июля, в особняке Вахдеттин в Стамбуле.

«Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры», — сказал политик.

Эрдоган, в свою очередь, после переговоров выразил надежду на продление зерновой сделки.

Ранее турецкий посол в Италии Омер Гюджюк заявил, что Турция работает с Россией и Украиной над продлением зерновой сделки. Мы работаем с обеими сторонами, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. [Данный вопрос] сейчас обсуждается», — рассказал дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти США передадут Украине кассетные боеприпасы. Как отреагировала Россия?

    В США одобрили продажу авиационных ракет двум странам

    Американский сенатор назвал возможные последствия вступления Украины в НАТО

    Маск оскорбил Цукерберга из-за запуска аналога Twitter

    Байден заявил об отказе Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО

    Зеленский понадеялся на разные коридоры по зерновой сделке

    В Финляндии пожаловались на украинских беженцев

    США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов

    Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке

    Кандидат в президенты США выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости