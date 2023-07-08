Президент Украины Зеленский понадеялся на «разные коридоры» по зерновой сделке

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на «разные коридоры» по зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский лидер заявил об этом после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли в пятницу, 7 июля, в особняке Вахдеттин в Стамбуле.

«Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры», — сказал политик.

Эрдоган, в свою очередь, после переговоров выразил надежду на продление зерновой сделки.

Ранее турецкий посол в Италии Омер Гюджюк заявил, что Турция работает с Россией и Украиной над продлением зерновой сделки. Мы работаем с обеими сторонами, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. [Данный вопрос] сейчас обсуждается», — рассказал дипломат.