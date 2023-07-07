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18:46, 7 июля 2023Мир

Турция заявила о работе с Россией и Украиной над продлением зерновой сделки

Посол Турции заявил о работе Анкары с Москвой и Киевом над продлением зерновой сделки

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Турция работает с Россией и Украиной над продлением зерновой сделки. Об этом заявил турецкий посол в Италии Омер Гюджюк, передает ТАСС.

«Мы работаем с обеими сторонами, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. [Данный вопрос] сейчас обсуждается», — рассказал дипломат, подчеркнув важность реализации меморандума РФ и ООН для обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан запланировала визит в Россию до истечения зерновой сделки 17 июля. «Мы рассмотрим возможность поездки в Москву в оставшиеся дни, но она пока не подтверждена», — заявила она.

МИД России отметил отсутствие оснований для продления зерновой сделки. В ведомстве подчеркнули, что целью сделки было оказание помощи нуждающимся странам, но она превратилась в «коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые страны».

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    Виктория Кондратьева
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