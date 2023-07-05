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14:24, 5 июля 2023Мир

В ООН запланировали визит в Россию ради сохранения зерновой сделки

Генсек Конференции ООН Гринспан сообщила о визите в Россию до истечения зерновой сделки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан запланировала визит в Россию до истечения зерновой сделки 17 июля. Об этом сообщает Reuters.

«Мы рассмотрим возможность поездки в Москву в оставшиеся дни, но она пока не подтверждена», — заявила она.

Ранее МИД России отметил отсутствие оснований для продления зерновой сделки. В ведомстве подчеркнули, что целью сделки было оказание помощи нуждающимся странам, но она превратилась в «коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые страны».

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал нежелание МИД России продлить зерновую сделку. По его словам, сторонам уже удалось достичь многого в рамках зерновой сделки между Россией, Украиной, ООН и Турцией, поэтому в организации выступают за ее продление.

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    Семен Александров
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