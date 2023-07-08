Президент Турции Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган сделал такое заявление после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Выражаю надежду на очередное продление заключенного в июле 2022 года в Стамбуле соглашения по зерновому коридору», — сказал он.

Переговоры прошли в пятницу, 7 июля, в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Лидеры стран планировали обсудить ситуацию на Украине, а также продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

Ранее турецкий посол в Италии Омер Гюджюк заявил, что Турция работает с Россией и Украиной над продлением зерновой сделки. Мы работаем с обеими сторонами, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. [Данный вопрос] сейчас обсуждается», — рассказал дипломат.

7 июня сообщалось, что представители ООН хотят провести встречи в Москве и Стамбуле по вопросу проделния зерновой сделки.