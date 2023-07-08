Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.
Эрдоган сделал такое заявление после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Выражаю надежду на очередное продление заключенного в июле 2022 года в Стамбуле соглашения по зерновому коридору», — сказал он.
Переговоры прошли в пятницу, 7 июля, в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Лидеры стран планировали обсудить ситуацию на Украине, а также продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.
Ранее турецкий посол в Италии Омер Гюджюк заявил, что Турция работает с Россией и Украиной над продлением зерновой сделки. Мы работаем с обеими сторонами, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. [Данный вопрос] сейчас обсуждается», — рассказал дипломат.
7 июня сообщалось, что представители ООН хотят провести встречи в Москве и Стамбуле по вопросу проделния зерновой сделки.