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19:49, 7 июля 2023Мир

В ООН захотели провести встречи в Москве и Стамбуле по зерновой сделке

Замгенсека заявил, что ООН хочет провести встречи в Москве и Стамбуле по зерновой сделке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Представители ООН хотят провести встречи в Москве и Стамбуле по вопросу проделния зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, его слова передает РИА Новости.

«Я действительно не знаю, что думают стороны, которые будут решать о продлении или прекращении сделки в середине июля», — высказался замгенсека. Он подчеркнул, что ООН заинтересована в продлении сделки и надеется на переговоры со сторонами черноморской инициативы на следующей неделе, если это будет возможным.

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    Виктория Кондратьева
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