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01:16, 8 июля 2023Мир

Эрдоган сообщил о переговорах по обмену пленными между Россией и Украиной

Эрдоган: Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по вопросу обмена военнопленными
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией и Украиной по вопросу нового обмена военнопленными. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы на встрече с господином [президентом Украины Владимиром] ]Зеленским выслушали украинскую сторону, ведем также переговоры с российской стороной», — сказал политик.

Эрдоган заявил, что обсуждал также эту тему с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, будет шанс обсудить ее лично во время визита российского лидера в Турцию, а также по телефону.

«Это одна из приоритетных тем на повестке. Мы надеемся на результат этой работы в ближайшее время», — сказал он.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал вести в тишине работу по обмену пленными между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что деятельность в области обмена военнопленных достаточно чувствительна. «Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине», — сказал он.

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    Марина Совина
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