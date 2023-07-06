45 российских военнослужащих вернули из плена
Еще 45 российских военнослужащих удалось вернуть из плена. Об этом сообщили в Минобороны, комментарий приводится в официальном Telegram-канале ведомства.
Всем освобожденным пообещали оказать всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, с военными будут работать психологи.
В скором времени россиян отправят в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.
Факт обмена пленными также подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в страну вернулись 45 украинских солдат.
В июне представитель Кремля Дмитрий Песков призвал вести в тишине работу по обмену пленными между Россией и Украиной. Пресс-секретарь главы государства тогда подчеркнул, что деятельность в этой области достаточно чувствительна.