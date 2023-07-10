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13:09, 10 июля 2023Мир

Эрдоган назвал способ упростить вступление Украины в НАТО

Эрдоган: завершение конфликта на Украине упростит вступление Киева в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Завершение конфликта на Украине упростит вступление Киева в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

«Прекращение конфликта между Украиной и Россией облегчит процесс вступления Киева в НАТО», — сказал политик.

Ранее по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер отметил, что Киев имеет право стать членом НАТО. Он подтвердил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для прекращения конфликта путем переговоров.

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    Семен Александров
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