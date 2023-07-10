Эрдоган назвал способ упростить вступление Украины в НАТО
Эрдоган: завершение конфликта на Украине упростит вступление Киева в НАТОСюжетРоссия и НАТО:
Завершение конфликта на Украине упростит вступление Киева в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.
«Прекращение конфликта между Украиной и Россией облегчит процесс вступления Киева в НАТО», — сказал политик.
Ранее по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер отметил, что Киев имеет право стать членом НАТО. Он подтвердил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для прекращения конфликта путем переговоров.