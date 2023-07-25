45-летнюю звезду «Форсажа» заметили в бикини на яхте

Папарацци заметили актрису Мишель Родригес в ярко-оранжевом бикини на яхте

Папарацци заметили американскую актрису Мишель Родригес, которая известна ролью Летти Ортис в серии фильмов «Форсаж», в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

45-летняя звезда предстала на яхте в ярко-оранжевом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на завязках и низкой посадке. Знаменитость распустила длинные темные локоны, закрепив резинку для волос на запястье, и отказалась от декоративной косметики. На размещенных кадрах актриса продемонстрировала подтянутую фигуру и кубики пресса.

Фото: Cobra Team / BACKGRID / Legion-media.ru

Поклонники оценили внешность артистки в комментариях под материалом. «Выглядит потрясающе, стройная и сильная!», «Очень красивое тело», «Красивая кожа и загар», «Смотрится очень спортивно и здорово», «Подтянутая, сильная, в отличной форме!», «Вот это фигура!» — восхитились они.

Ранее в июле 43-летнюю звезду «Форсажа» Джордану Брюстер сняли в бикини на пляже. Звезда попала в объектив папарацци во время отдыха на берегу Тихого океана в Калифорнии, США. На размещенных кадрах она демонстрировала стройную фигуру в бикини с рюшами и цветочным принтом.