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13:57, 25 июля 2023Моя страна

Котята манула из Новосибирского зоопарка предпочли игры еде и попали на видео

Котята манула из Новосибирского зоопарка предпочли игры еде и попали на видео

В Новосибирском зоопарке котята самки манула Евы предпочли поиграть вместо еды и попали на видео. Ролик опубликовало издание NGS.

На записи видно, что Ева приносит одному детенышу кусок мяса и кладет рядом с ним, однако котенок не обращает на него внимание и решает поиграть с матерью. Тогда Ева забирает мясо и уходит. В следующем кадре уже два котенка, которые пытаются поймать Еву за хвост вместо еды.

Как отмечает издание, с помощью кормления мясом Ева пытается приучить котят ко «взрослой жизни».

Ранее Новосибирский зоопарк показал видео, на котором самка манула Адель попыталась поймать белку, находившуюся за пределами вольера — та быстро убежала, и хищница осталась сидеть возле забора, отвернувшись в сторону.

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    Сергей Истомин
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