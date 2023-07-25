Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:14, 25 июля 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о граде и сильном ветре

Синоптик Вильфанд: 26 июля в Москве и Подмосковье ожидаются ливни, грозы и град

Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

В среду, 26 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные ливни, а также грозы и град. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

В этот день в столице прогнозируется низкое атмосферное давление. «В среду будет ложбина низкого давления, оно будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Но главное — ожидаются ливни, кратковременные, но вполне заметные, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Также существуют условия для грозы и града», — уточнил Вильфанд.

Синоптик также заявил, что в четверг и пятницу жителей столичного региона ждет очень теплая погода. Воздух прогреется до 28-30 градусов Цельсия, в некоторых частях — до 32 градусов. К выходным температура понизится до 17-25 градусов.

Ранее специалисты заявили, что в Москве на протяжении всей недели прогнозируются осадки. Кратковременные дожди будут идти в столице каждый день, при этом в среду местами пройдет гроза. Температура в городе поднимется из-за теплых воздушных масс.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В России теперь будут призывать в армию до 30 лет. Для чего поднимают призывной возраст?

    Онколог назвал симптомы рака брюшины и способ выявить заболевание

    Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Москве

    Лесные пожары достигли популярных у россиян курортов Турции и попали на видео

    Москвичей предупредили о граде и сильном ветре

    Госзакупки для нужд СВО решили упростить

    Госдума одобрила лимит бесплатных переводов самому себе

    Филиалы телеканала «Дождь» признали нежелательными в России

    В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 40 или 50 лет

    В Германии рассказали о десятилетиях подготовки США к конфликту с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости