Москвичей предупредили о граде и сильном ветре

Синоптик Вильфанд: 26 июля в Москве и Подмосковье ожидаются ливни, грозы и град

В среду, 26 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные ливни, а также грозы и град. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

В этот день в столице прогнозируется низкое атмосферное давление. «В среду будет ложбина низкого давления, оно будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Но главное — ожидаются ливни, кратковременные, но вполне заметные, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Также существуют условия для грозы и града», — уточнил Вильфанд.

Синоптик также заявил, что в четверг и пятницу жителей столичного региона ждет очень теплая погода. Воздух прогреется до 28-30 градусов Цельсия, в некоторых частях — до 32 градусов. К выходным температура понизится до 17-25 градусов.

Ранее специалисты заявили, что в Москве на протяжении всей недели прогнозируются осадки. Кратковременные дожди будут идти в столице каждый день, при этом в среду местами пройдет гроза. Температура в городе поднимется из-за теплых воздушных масс.