В Грузии назвали число получивших гражданство после февраля 2022 года россиян

Депутат Бежашвили: 5,6 тысячи россиян получили гражданство Грузии после февраля 2022 года

Более пяти тысяч россиян получили гражданство Грузии после февраля 2022 года. Их число назвала депутат Левана Бежашвили со ссылкой на информацию от Администрации президента страны, передает ТАСС.

С 24 февраля 2022 года по 17 июля 2023 года гражданство Грузии в исключительном порядке получили 2564 россиянина, из них 2530 — лица грузинского происхождения. В эту категорию попадают выходцы из Абхазии и Южной Осетии, иностранцы, осуществившие значительные инвестиции в грузинскую экономику или имеющие достижения в спорте, науке, культуре.

3071 человек фактически вернули грузинский паспорт, от которого ранее отказывались в пользу российского. Обычным, упрощенным или специальным путем гражданство Грузии получили 28 человек — те, кто родился в республике, ведет трудовую деятельность или состоит в браке с грузинским гражданином.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия потеряла бы 2,5 миллиарда долларов от введения санкций против России в связи с ситуацией на Украине.