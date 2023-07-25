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18:03, 25 июля 2023Бывший СССР

В Грузии назвали число получивших гражданство после февраля 2022 года россиян

Депутат Бежашвили: 5,6 тысячи россиян получили гражданство Грузии после февраля 2022 года

Фото: Mostafa Meraji / Unsplash

Более пяти тысяч россиян получили гражданство Грузии после февраля 2022 года. Их число назвала депутат Левана Бежашвили со ссылкой на информацию от Администрации президента страны, передает ТАСС.

С 24 февраля 2022 года по 17 июля 2023 года гражданство Грузии в исключительном порядке получили 2564 россиянина, из них 2530 — лица грузинского происхождения. В эту категорию попадают выходцы из Абхазии и Южной Осетии, иностранцы, осуществившие значительные инвестиции в грузинскую экономику или имеющие достижения в спорте, науке, культуре.

3071 человек фактически вернули грузинский паспорт, от которого ранее отказывались в пользу российского. Обычным, упрощенным или специальным путем гражданство Грузии получили 28 человек — те, кто родился в республике, ведет трудовую деятельность или состоит в браке с грузинским гражданином.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия потеряла бы 2,5 миллиарда долларов от введения санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

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    Алевтина Запольская
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