Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:48, 25 июля 2023Наука и техника

Турция покажет конкурента российского «Панциря»

Компания Aselsan покажет зенитный комплекс GÜRZ на выставке IDEF 23

Фото: Kursat Bayhan / Getty Images

Турецкая компания Aselsan покажет зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) GÜRZ, который может стать конкурентом российского комплекса «Панцирь», на оборонной выставке IDEF 23 в Стамбуле. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что новый комплекс предназначен для защиты стационарных объектов и военных колонн на марше. ЗРПК может поражать низколетящие цели, включая беспилотники, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

«Некоторые аналитики сравнивают GÜRZ с усовершенствованной версией российского "Панциря", самоходного зенитного комплекса средней дальности», — пишет издание.

Ранее в июле в «Ростехе» сообщили, что результативность доработанных ЗРПК «Панцирь» против ракет реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) достигает 100 процентов.

В апреле издание Defence Turk обратило внимание на изображения перспективного ЗРПК компании Aselsan. Комплекс на шасси грузовика Anadolu Isuzu Seyit с колесной формулой 8х8 получил автоматическую пушку калибра 35 миллиметров, способную использовать снаряды с программируемым подрывом, и контейнеры для запуска ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме не согласились с идеей повышения призывного возраста до 50 лет

    Гоблин раскритиковал Собчак за вопросы на интервью

    Инстасамка показала фото подарка мужа за 30 миллионов рублей

    МВФ улучшил прогноз по российской экономике

    Сына Михаила Ефремова перевели из реанимации в обычную палату

    В России призвали запретить завозить рыбу из-за границы

    Около села в Крыму обнаружили беспилотник со взрывчаткой

    Эндокринолог рассказала о рисках летнего рациона

    Раскрыто влияние лесных пожаров на популярность Турции у россиян

    В Запорожской области сообщили о массированном ударе ВКС России по резервам ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости