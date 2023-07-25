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00:31, 25 июля 2023Спорт

Гашек ответил пожаловавшемуся на положение российских спортсменов Фетисову

Гашек заявил, что россияне сами виноваты в предложении выступить в статусе беженцев на ОИ
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в Twitter ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, пожаловавшемуся на положение российских спортсменов.

Гашеку не понравилась критика со стороны Фетисова предложения для российских спортсменов, согласно которому они смогут поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в статусе беженцев. «Слава, если вам есть кого винить, то себя», — написал он.

19 июня Фетисов заявил, что подобные решения не соответствуют спортивным принципам, из-за чего права спорта нивелируются. Он подчеркнул, что участвовал в трех Олимпийских играх как спортсмен, на одной как тренер и сенатор и никогда не сталкивался с определением «беженец».

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.

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    Анастасия Борисова
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