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11:49, 25 июля 2023Экономика

Илон Маск снова стал самым богатым человеком на планете

Предприниматель Илон Маск снова занял первое место в списке Forbes

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск снова возглавил рейтинг богатейших людей Forbes.

Состояние предпринимателя оценивается в 242,4 миллиарда долларов. На второй строчке в рейтинге богатейших людей планеты оказался владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние составляет 235,7 миллиарда долларов. Предприниматель потерял первое место в рейтинге после того, как лишился 2,8 миллиарда долларов.

На третьем месте списка — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 151,5 миллиарда долларов. В пятерке лидеров также оказались основатель IT-компании Oracle Ларри Эллисон (148,5 миллиарда) и основатель Microsoft Билл Гейтс (120,7 миллиарда).

В начале июня 2023 года первое место в списке Forbes занимал Бернар Арно, тогда его состояние оценивалось в 215 миллиардов долларов, Маска — 200 миллиардов. При этом, по данным Bloomberg Billionaires Index, Маск занимал первую строчку рейтинга.

В июле 2023 года Илон Маск снова оказался лидером рейтинга. При этом 19 июля он обеднел на 18,4 миллиарда долларов за один день. Причиной стал обвал акций Tesla. Несмотря на это тогда Маск не уступил первое место в рейтинге Forbes Бернару Арно.

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    Мария Черкасова
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