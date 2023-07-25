Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:18, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Повышенное внимание правоохранительных органов к блогерам объяснили

Депутат Матвейчев: спокойный сон для уклоняющихся от уплаты налогов блогеров закончился

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Повышенное внимание правоохранительных органов к блогерам связано с борьбой государства с неуплатой налогов. Так в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев объяснил, почему следственные органы активнее проверяют доходы в сети.

«Блогеры составляют большую часть черной экономики, работают незаконно в серой зоне. Государство с этим борется и дальше будет бороться. Если блогеры думают, что они отсидятся и что дело в политике, то могу их расстроить — не отсидятся», — сказал депутат.

Все, кто работает безответственно, без регистраций, не платит налогов, — все эти люди рано или поздно станут клиентами правоохранительных органов неожиданно для себя. Поэтому спокойный сон для них кончился. Единственный путь — легализация своей деятельности

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин допустил, что у правоохранительных органов могут возникнуть вопросы к некоторым блогерам из-за уклонения от уплаты налогов. По его словам, они должны извлечь урок из примеров коллег, которые стали фигурантами уголовных дел. «Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — отметил он. Бастрыкин добавил, что правила для блогеров такие же, как и для любого другого бизнеса в стране.

Российских блогеров начали активно проверять весной 2023 года. Правоохранительные органы возбудили дела в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек), Елены Блиновской и Александры Митрошиной. Чекалину обвиняют в неуплате налогов на 311 миллионов рублей, Блиновскую — в сокрытии 918 миллионов рублей, а сумма долгов Митрошиной перед государством составила 127 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны привело подробности о попытке ВСУ атаковать корабль у Севастополя

    Российские пограничники изъяли из тайника бивни мамонта

    Маск раскрыл подробности переименования Twitter

    Самец гориллы внезапно родил детеныша и удивил сотрудников зоопарка

    На Украине обвинили бывшего депутата Рады в госизмене

    Дуэйн Джонсон пожертвовал крупнейшую сумму в поддержку забастовки актеров

    Google прекратила поддержку популярной версии Android

    Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Подмосковье

    Психолог назвала способы пережить расставание с наименьшими потрясениями

    В России установят обязательный минимум повторного использования мусора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости