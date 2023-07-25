Повышенное внимание правоохранительных органов к блогерам объяснили

Депутат Матвейчев: спокойный сон для уклоняющихся от уплаты налогов блогеров закончился

Повышенное внимание правоохранительных органов к блогерам связано с борьбой государства с неуплатой налогов. Так в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев объяснил, почему следственные органы активнее проверяют доходы в сети.

«Блогеры составляют большую часть черной экономики, работают незаконно в серой зоне. Государство с этим борется и дальше будет бороться. Если блогеры думают, что они отсидятся и что дело в политике, то могу их расстроить — не отсидятся», — сказал депутат.

Все, кто работает безответственно, без регистраций, не платит налогов, — все эти люди рано или поздно станут клиентами правоохранительных органов неожиданно для себя. Поэтому спокойный сон для них кончился. Единственный путь — легализация своей деятельности Олег Матвейчев депутат Госдумы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин допустил, что у правоохранительных органов могут возникнуть вопросы к некоторым блогерам из-за уклонения от уплаты налогов. По его словам, они должны извлечь урок из примеров коллег, которые стали фигурантами уголовных дел. «Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — отметил он. Бастрыкин добавил, что правила для блогеров такие же, как и для любого другого бизнеса в стране.

Российских блогеров начали активно проверять весной 2023 года. Правоохранительные органы возбудили дела в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек), Елены Блиновской и Александры Митрошиной. Чекалину обвиняют в неуплате налогов на 311 миллионов рублей, Блиновскую — в сокрытии 918 миллионов рублей, а сумма долгов Митрошиной перед государством составила 127 миллионов рублей.