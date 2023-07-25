Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров

Бастрыкин заявил, что считает недопустимым неуплату налогов блогерами

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин допустил, что ряд российских блогеров в случае неуплаты налогов может столкнуться с претензиями со стороны правоохранительных органов. Об этом он заявил РИА Новости.

Он отметил, что блогеры должны извлечь урок из примеров коллег, ставших фигурантами уголовных дел. «Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — сказал Бастрыкин.

Глава СК объяснил, что дела в отношении блогеров ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу. «Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — резюмировал он.

Проверки в отношении блогеров начались весной 2023 года после того, как двух известных блогерш Валерию Чекалину (Лерчек) и Елену Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов. Чекалину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей, Блиновскую — на 918 миллионов рублей.

23 июля издание Mash сообщило, что налоговая намерена провести масштабную серию проверок в отношении блогеров с подозрительной информацией в счетах. Утверждалось, что в список подозреваемых в неуплате налогов вошли Бузова, Бородина, Боня, Галич и другие.

