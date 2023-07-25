Россия пришла на помощь НАСА из-за проблем в Хьюстоне

НАСА держало связь с МКС через российский модуль из-за проблем в ЦУП в Хьюстоне

Российская сторона пришла на помощь НАСА из-за проблем в Хьюстоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным, у НАСА возникли проблемы с электропитанием в Центре управления полетами в Хьюстоне, из-за чего американская сторона потеряла связь с Международной космической станцией (МКС). Ссылаясь на американское космическое агентство, РИА Новости пишет, что в это время НАСА осуществляло связь с околоземной лабораторией через российских партнеров.

«Мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле», — сказал представитель НАСА.

По его словам, неполадки со связью длились около 20 минут.

По информации американского космического агентства, произошедшее не повлияло на состояние МКС и экипажа.

Ранее издание SpaceNews написало, что НАСА стоит продолжить работы по программе ядерного реактора Fission Surface Power (FSP), создаваемого для поздних лунных миссий Artemis.