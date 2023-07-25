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17:52, 25 июля 2023Спорт

Жулин рассказал о взятках в фигурном катании

Тренер Жулин заявил, что во всем мире существуют методы поощрения судей в фигурном катании

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью YouTube-каналу Александра Добровинского рассказал о взятках в фигурном катании.

«Существуют методы поощрения судей во всем мире. И российские судьи, и страны соцлагеря бывшие, страны СНГ — они не жируют. И если сделать им неплохое предложение, то такие варианты исключать нельзя», — заявил тренер. Он подчеркнул, что такие случаи недоказуемы, однако они существуют.

Жулин добавил, что если не будет поощрять судей, то заведомо поставит себя в проигрышное положение. «Я не говорил, что я это делаю, это... гипотетический пример. Я рассуждаю. Вы же умный человек», — подытожил он.

Жулин выступал в танцах на льду с Майей Усовой. Пара завоевала бронзовые медали Олимпийских игр 1992 года и серебро на Играх 1994-го. Позже Жулин начал тренировать танцевальные пары. Его учениками были Татьяна Навка и Роман Костомаров, завоевавшие золото на Олимпиаде-2006, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие серебряные награды Игр-2022.

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    Анастасия Борисова
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