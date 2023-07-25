Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны России рассказали, что танкисты группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Координаты нахождения объекта и живой силы противника были получены благодаря работе разведчиков.

Боевая машина уничтожила опорный пункт, а зенитная установка танка подавила личный состав ВСУ.

«Военнослужащие выдвинулись на огневую позицию и, приблизившись на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик танка первым выстрелом из 125-миллиметровой пушки снес укрепленное сооружение противника», — сказано в сообщении.

24 июля сообщалось, что российским войскам удалось отразить шесть атак Вооруженных сил Украины на одном из направлений. В Минобороны уточнили, что речь идет о донецком направлении. Противник попытался атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка и Клещеевка в Донецкой и Луганской народных республиках.

Помимо этого, за сутки противник потерял более 160 бойцов, танк, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, британскую гаубицу FH-70, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».

В этот же день сообщалось, что более 40 украинских военных сдались в плен на сватовском и краснолиманском направлении. Противник предпринял 13 попыток контратаковать с целью вернуть утраченные позиции, однако они не увенчались успехом.