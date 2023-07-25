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19:24, 25 июля 2023Спорт

Сын Леброна Джеймса перенес остановку сердца

Сын Леброна Джеймса Бронни перенес остановку сердца и находится в стабильном состоянии

Фото: Gregory Payan / AP

Сын американского баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни перенес остановку сердца во время тренировки 24 июля. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 18-летний спортсмен был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии. Его перевели из отделения интенсивной терапии. Отмечается, что Джеймс-старший выразил глубочайшую благодарность медицинскому и спортивному персоналу.

Бронни является первокурсником Южно-Калифорнийского университета. На драфт Национальной баскетбольной лиги (НБА) он должен выйти в 2024 году. 38-летний Джеймс говорил, что мечтает сыграть с сыном в одной команде в НБА.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 году.

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    Анастасия Борисова
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