Девушка отказалась от популярных диет и избавилась от 53 килограммов

В Великобритании девушка начала считать калории и сбросила 53 килограмма

Жительница британского города Солфорд, графство Большой Манчестер, отказалась от вредной еды и избавилась от 53 килограммов лишнего веса. Об этом сообщает Manchester Evening News.

25-летняя Оливия Мэлоун рассказала, что начала поправляться еще подростком. Она сидела на популярных диетах, однако быстро сдавалась и снова набирала вес. После поступления в университет девушка завтракала тостом с энергетическим напитком, на обед съедала сэндвич, упаковку чипсов и выпивала сладкий газированный напиток, а на ужин вместе с друзьями заказывала еду навынос. Помимо этого, Мэлоун регулярно употребляла алкоголь несколько раз в неделю, отправляясь на вечеринки с однокурсниками.

В 2020 году девушка устроилась на работу, которая предполагала активную физическую нагрузку. В этот момент Мэлоун поняла, что должна сбросить лишний вес, чтобы стать выносливее. Она не стала снова садиться на диеты, а вместо этого сконцентрировалась на правильном питании. Девушка начала считать калории и строго придерживаться рассчитанной для ее роста и веса нормы. Помимо этого, Мэлоун начала готовить еду дома. С утра она съедала печенье со злаками и протеиновый пудинг, на обед ела мясо с салатом или лосось с кускусом, а на ужин могла позволить себе бургер с куриной котлетой и салат.

Вскоре после изменения режима питания девушка заметила, что у нее стало больше сил. Тогда она начала выходить на пробежки и записалась в тренажерный зал, где совмещала кардио- и силовые тренировки. За несколько лет Мэлоун удалось сбросить в общей сложности 53 килограмма и стать уверенной в себе.

Девушка продолжает вести активный образ жизни и следит за питанием. По ее словам, единственный недостаток потери веса — обвисшая кожа. Однако Мэлоун утверждает, что не хочет обращаться к хирургу, чтобы избавиться от этой проблемы. Вместо этого она усиленно занимается спортом, надеясь улучшить состояние кожи. «Я очень горжусь собой. Знаю, что это звучит слишком громко, но это так. Я всего добилась сама. У меня не было личного тренера. Я самостоятельно изучила все, что касается питания и фитнеса, чтобы дойти до этого результата», — говорит она.

Мэлоун добавила, что самое главное для эффективного похудения — сокращение потребляемых калорий и активный образ жизни. «Я бы также сказала, что в первую очередь нужно сконцентрироваться на правильном питании, ведь исправить это тренировками невозможно. Если вы сможете сначала наладить свой рацион, у вас будет хорошая отправная точка», — утверждает она.

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