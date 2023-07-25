55-летний член Зала славы UFC возобновит профессиональную карьеру

55-летний член Зала славы UFC Милетич подерется с Джексоном на турнире Caged Aggression

Член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Пэт Милетич возобновит профессиональную карьеру. Об этом в Twitter сообщает MMAFighting.

55-летний Милетич проведет поединок на турнире промоушена Caged Aggression. 14 октября американец подерется с 38-летним соотечественником Майком Джексоном.

Милетич — первый чемпион UFC в полусреднем весе. Он завершил выступления в смешанных единоборствах в 2008 году, одержав за карьеру 29 побед и потерпев семь поражений. Еще два поединка с его участием завершились вничью.

В активе Джейсона одна победа и два поражения, еще один его бой признан несостоявшимся. Профессиональная карьера американца началась в 2016 году.