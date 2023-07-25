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06:07, 25 июля 2023Среда обитания

Американцы стали чаще переезжать в опасные районы в поисках дешевого жилья

Bloomberg: американцы чаще переезжали в климатически опасные районы из-за цен на жилье
СюжетЛесные пожары:

Фото: Gene Blevins / Reuters

За последние два года в США увеличилась внутренняя миграция в районы с повышенным риском климатических катастроф — жары, наводнений и пожаров. Об этом со ссылкой результаты исследования брокерской компании Redfin пишет Bloomberg.

Чистый приток населения в наиболее подверженных наводнениям округах страны в 2021 и 2022 годах составил около 400 тысяч человек. Это на 103 процента больше, чем в предыдущий двухлетний период. За то же время в округа США с наибольшим риском лесных пожаров въехало на 446 тысячи человек больше, чем выехало (на 51 процент больше, чем в 2019-2020 годах). Приток населения в районах с самым высоким риском экстремальной жары зафиксирован на уровне 629 тысяч человек (плюс 17 процентов).

Заместитель главного экономиста Redfin Дэрил Фейрвезер объясняет такую тенденцию тем, что в первую очередь люди ищут дешевое жилье, и критерий доступности покупки преобладает над потенциальной климатической опасностью. Переехать из мегаполисов в более жаркие регионы многих американцев побудили высокие цены на жилье в некоторых городах, низкие ставки по ипотеке и удаленная работа во время пандемии COVID-19, добавил он. «Люди ищут места с теплой погодой и низкими налогами. Эти краткосрочные проблемы, как правило, перевешивают любой из этих климатических рисков», — сказал Фейрвезер.

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Предыдущее исследование Redfin показало, что покупатели будут готовы принимать во внимание климатический риск при покупке жилья, но для них «это второстепенно», отметил экономист. Эксперты также выяснили, что 55 процентов домов, построенных в США в текущем десятилетии, подвержены риску лесных пожаров, а 45 процентов — риску засухи. При этом для домов, построенных с 1900 по 1959 год, эти показатели составляют 14 и 37 процентов соответственно.

Исследование Redfin основано на данных некоммерческой организации First Street Foundation, которая собирает информацию о климатических рисках и отмечает округа и районы, наиболее подверженные наибольшему риску наводнений, лесных пожаров, жары и засухи. Авторы также проанализировали последние данные переписи населения.

Ранее синоптики предрекли США усиление опасной для жизни жары. Температура в юго-западной части страны уже бьет рекорды — продолжительная жаркая погода охватила территорию от Калифорнии до Южной Флориды, где проживает около 100 миллионов человек.

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